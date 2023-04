Vince Civitanova cambia la guida: D’Urso è il nuovo presidente

Vince Civitanova, Alessandro Natale D’Urso prende il posto di Fausto Troiani. Ha 46 anni, è papà ed è libero professionista il nuovo presidente della civica di centrodestra che fece la sua prima apparizione in occasione delle elezioni comunali del 2012. Ad annunciare la novità è stata la stessa lista in una nota: "Un cambio passo già annunciato, che porterà, a breve, la lista civica a trasformarsi in partito civico". "Ringrazio il direttivo di Vince Civitanova per la fiducia – sono le parole di D’Urso riportate dal comunicato –. E’ un ruolo importante che accetto con entusiasmo e grande responsabilità. Prendere le redini di una squadra vincente, guidata fino ad ora da Troiani, mi onora e mi gratifica. Sono pronto a trainare, con spirito di condivisione, un grande progetto politico e culturale che ci renderà ancora più protagonisti sulla scena politica locale e non solo". Contattato dal Carlino attraverso gli organi del futuro partito, il neo presidente ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni. Alle ultime elezioni ha incassato 60 preferenze: una in più rispetto alle 59 dell’ex consigliere Simone Garbuglia, che lo affiancherà nel ruolo di segretario politico, insieme a Ivan Fornari, vice segretario responsabile del settore giovanile e Fiorella Pescetti, vice segretaria responsabile del settore femminile. "Anche io ringrazio il Direttivo per la fiducia – ha invece scritto Garbuglia –. Sono contento di mettere di nuovo in campo la mia esperienza politica e amministrativa per un progetto in cui credo molto". Restano nel direttivo il presidente del consiglio comunale Fausto Troiani, l’assessore all’Urbanistica Roberta Belletti, i consiglieri Marino Paolo Mercuri e Pierluigi Capozzucca insieme a Paola Aggarbati, Alberto Mobili, Gianni Paolucci, Silvio Rinaldelli. "Lanciare una nuova campagna di tesseramento per allargare la base, organizzare eventi pubblici e dare sostanza a tutti quegli impegni assunti in campagna elettorale", sono gli obiettivi dichiarati dallo stesso direttivo.

Francesco Rossetti