Vince Civitanova diventa un partito: nuovo leader e direttivo

Vince Civitanova dice addio alla casacca di lista civica, si struttura in un partito di centro destra e a breve ufficializzerà un nuovo direttivo e un nuovo presidente per poi dare il via libera al tesseramento. "Vince Civitanova ha una storia da raccontare – dice il leader Fausto Troiani – ed è la storia di chi vive la politica con la passione e lo spirito di servizio, di chi ha a cuore le sorti della propria città. Noi ci siamo e siamo pronti ad affrontare ogni sfida, presente e futura, che si presenterà sul nostro cammino. Obiettivo, diventare sempre più protagonisti sulla scena politica". Annuncia Troiani "che a breve verso illustrate le novità e il progetto per la città. La nostra forza è l’entusiasmo e la voglia di fare. In questi mesi ci siamo confrontati. Lavoreremo per realizzare progetti e far crescere Civitanova".