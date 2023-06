Vince Civitanova e il modello di civismo "da consolidare"

Vince Civitanova continua a guardare verso le elezioni, che siano comunali o regionali. Lo fa buttando uno sguardo sulle vittorie del centrodestra nelle ultime amministrative, vedi i comuni vicini di Ancona e Porto Sant’Elpidio. Successi conditi dalle liste civiche, "determinanti per la vittoria". Poi, attraverso una nota, un plauso a Daniele Silvetti e Massimiliano Ciarpella: "Congratulazioni ai nuovi sindaci, a chi è stato riconfermato e a chi dopo tanti anni di roccaforte della sinistra, come Ancona e Porto Sant’Elpidio, ha riportato il centrodestra alla guida della sua città. E mentre chi vince festeggia e chi perde spiega, c’è chi, come noi, prima lista e ora partito civico ormai consolidato da anni, analizza i numeri e tira le somme. Ad Ancona le civiche hanno raccolto in tutto quasi il 18% dei consensi e a Porto Sant’Elpidio addirittura il 29%. Al cospetto di chi tenta inutilmente di diffondere il messaggio di un civismo ormai passato di moda". Poi, un commento finale su se stessi e sulla città: "Vince Civitanova è una conferma: nel 2017, come nel 2022, siamo stati determinante nella vittoria del centrodestra e nell’elezione di Fabrizio Ciarapica Sindaco. Un esempio di civismo consolidato".