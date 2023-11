Vince Civitanova e Veneziani, una riflessione sull’Italia

Marcello Veneziani ospite al teatro Cecchetti in una iniziativa organizzata da Vince Civitanova per parlare dell’Italia di ieri, oggi e domani con la sollecitazione delle platea a parlare della identità di nazione e dell’amor patrio. "In un mondo globale – ha detto lo scrittore e filosofo : abbiamo bisogno di un luogo identitario che avvertiamo come casa e questo non può che essere la nostra patria". A moderare il convegno è stato il presidente di Vince Civitanova Alessandro D’Urso. Sul palco anche l’assessore Roberta Belletti che ha definito Vince Civitanova "l’anima civica di una città in continuo fermento culturale, turistico e commerciale".

Presenti anche il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, assessori e consiglieri comunali e simpatizzanti di Vince. Fausto Troiani, presidente del consiglio comunale e fondatore de Vince Civitanova parla della lista come un soggetto "più forte di ieri e lavoreremo per esserlo ancora di più domani. Fuori e dentro il Palazzo".