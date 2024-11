Vince Civitanova perde pezzi in consiglio: Turchi lascia la lista civica

Civitanova (Macerata) 12 novembre 2024 – Perde pezzi Vince Civitanova . Pierpaolo Turchi lascia la lista civica e approda al gruppo indipendente in consiglio comunale. Il divorzio era nell’aria da tempo ed è maturato «per divergenze politiche», ha scritto il consigliere comunale nella lettera protocollata a Palazzo Sforza. Con questo abbandono Vince Civitanova resta con una rappresentanza risicata in aula, appena due consiglieri comunali, il presidente del consiglio Fausto Troiani e Paolo Mercuri. L’uscita di Turchi segue quella di Pierluigi Capozucca, che da Vince Civitanova è passato a Fratelli d’Italia e sono spostamenti che indeboliscono la lista civica che sta passando un momento politicamente difficile, dopo la Caporetto patita nell’ultimo consiglio comunale, con l’assessore di Vince, Roberta Belletti, messa in discussione dal sindaco Fabrizio Ciarapica per la gestione dell’urbanistica, in seguito alla bocciatura delle varianti Cristallo e Agriforest. Nessuno porrà problemi di equilibri politici in questo momento, soprattutto in considerazione di quanto accaduto in aula durante l’ultima assise, però lo spessore di Vince Civitanova si è molto ridimensionato e questo sarà un fattore che in maggioranza sarà soppesato.