Vince Civitanova propone incontri culturali con vari ospiti nazionali

Vince Civitanova organizza tre appuntamenti culturali con i giornalisti Carlo Cambi, Marcello Veneziani e Maurizio Belpietro. Sono in programma da luglio a fine anno, antipasto di un progetto culturale e politico di destra e liberale della lista di Fausto Troiani presieduta da Alessandro D’Urso. "Saranno appuntamenti gratuiti e aperti a tutti e si terranno in luoghi centrali della vita civitanovese. Siamo nati tra la gente – dice D’Urso – ed è lì che vogliamo continuare a stare". Cambi è un giornalista toscano, appassionato di economia ed enogastronomia, opinionista de ‘La Verità’ e ‘Panorama’; Marcello Veneziani è filosofo e scrittore; Maurizio Belpietro è un giornalista, opinionista e direttore de ‘La Verità’. "Abbiamo scelto la cultura – spiega D’Urso – per continuare a crescere e far conoscere a quanta più gente possibile il nostro gruppo. Vince Civitanova è una squadra vincente e i risultati ottenuti nelle tornate elettorali ne sono una conferma. Vogliamo fare di più, catalizzare nuove persone, dare voce ai loro progetti e alle loro esigenze".