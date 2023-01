Vince ’La presidentessa’

Il premio del pubblico del Lauro Rossi di Macerata è andato al testo di "La presidentessa" di Hennequin e Veber presentato dalla Compagnia "Soggetti Smarriti" di Treviso. È calato il sipario sulla 54ª edizione della Rassegna nazionale d’arte drammatica Angelo Perugini, una delle manifestazioni teatrali italiane più ambite dalle compagnie amatoriali. Gli altri riconoscimenti. Il premio per la migliore regia è stato conferito al duo Daniela Rubini e Vincenzo Raguseo per lo spettacolo "Ferdinando" di Annibale Ruccello; quello della critica Walter Cortella, dedicato al giornalista che per anni ha seguito la Rassegna sugli organi di stampa, è andato a "Tre sull’altalena" presentato dal "Ronzinante Teatro" di Merate che ha ricevuto anche quello come "Migliore attore protagonista", dedicato a Ugo Giannangeli, conferito al trio dei protagonisti della commedia Michele Masullo, Massimiliano Colombo e Beppe Colella. Il premio "Migliore attrice" è stato vinto ex-aequo da Daniela Rubini e da Laura Bozzi; come miglior attore non protagonista è stato premiato Aldo Innocenti. "Migliore attrice non protagonista" è stata Patrizia Colonna; il premio al "Migliore caratterista" è stato assegnato ad Alessandro Tognetti; ancora un ex-aequo per il premio "Migliore giovane promessa" con Giada Bettiol e Antonio Carella. E ancora, i riconoscimenti per il "Miglior accompagnamento musicale" e per "Scene e costumi" sono andati a Gherardo Coltri del Teatro Impiria di Verona. Applausi dal numeroso pubblico che ha assistito al debutto del testo di Stefania De Ruvo: "La Verità di Freud", presentato dalla compagnia Filarmonico drammatica Andrea Caldarelli di Macerata. Alla presenza dell’assessore Katiuscia Cassetta, i membri delle due compagnie maceratesi organizzatrici, l’Associazione Teatro Oreste Calabresi e la Compagnia filarmonico drammatica Andrea Caldarelli, hanno ringraziato il pubblico per l’apporto fornito alla buona riuscita della rassegna.