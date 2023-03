Vincisgrassi delle vergare preparati in diretta tv

I cuochi maceratesi su RaiUno, questa mattina. Infatti l’Associazione provinciale dei cuochi maceratesi ha dedicato l’8 marzo alle vergare impegnate a preparare i "Vincisgrassi alla Maceratese". E su questo tema la trasmissione "Unomattina", condotta dal marchigiano d’adozione Massimiliano Ossini, ha chiesto la presenza dei cuochi dell’Associazione Antonio Nebbia per un confronto e una esibizione in diretta. Questa mattina dunque il neoeletto presidente provinciale dell’Associazione, lo chef Paolo Paciaroni (nella foto), attualmente impegnato con il "Contadino Gourmet", sarà in trasmissione per portare la testimonianza del lavoro fin qui svolto per valorizzare un piatto classico della cucina maceratese, che ha ottenuto il riconoscimento europeo come specialità tradizionale garantita (STG). Si tratta di un vanto per il nostro territorio dal momento che sono soltanto quattro i prodotti che hanno ottenuto questa prestigiosa denominazione.