Vincisgrassi: festival doc

Un’immersione nella cultura marchigiana tra sapori, tradizioni e identità, con il Festival dei vincisgrassi, sabato e domenica, a San Ginesio. Una prima edizione fatta di buona tavola, attività per bambini, musica, intrattenimento. Si parte sabato, alle 17, con l’inaugurazione della mostra fotografica "Raccontadino" al Loggiato dei Lumi, curata da Copagri Marche. Alle 18, all’auditorium Sant’Agostino, "A tavola con i vincisgrassi", un approfondimento ricco di aneddoti sulla storia e il significato profondo di questo piatto identitario. Tra gli ospiti anche Carlo Cambi, conoscitore della tradizione culinaria marchigiana. A seguire, brindisi e apertura ufficiale del festival. Punta di diamante della due giorni, sabato alle 20, "Vincisgrassi stellati": la cena gourmet all’Albergo Centrale a cura dello chef stellato Errico Recanati del ristorante Andreina di Loreto (posti limitati, da prenotare su MyMarca). Domenica la kermesse inizia alle 10 con il trekking urbano alla scoperta di angoli nascosti e scorci panoramici. In contemporanea apertura dei mercatini con i prodotti tipici al Colle Ascarano. Alle 12 Street Food al Colle Ascarano e dalle 12.30 stand gastronomico all’Ostello comunale (chef Luca Andreozzi). Poi musica popolare e risate con il duo di barzellettieri Lando e Dino. Nel pomeriggio spazio ai più piccoli: alle 16.30, al Loggiato ex Comune in via Capocastello, l’associazione "Tra le Righe" ha pensato a tanti giochi. "Sarà più di una celebrazione culinaria: un viaggio multisensoriale attraverso la storia, le tradizioni e l’identità unica delle Marche", promettono gli organizzatori. Il Festival dei vincisgrassi fa parte del progetto Let’s Heart promosso da Regione e Atim, realizzato dai comuni di San Ginesio (capofila), Loro Piceno, Monsanpietro Morico e Sarnano. . Info www.letshaert.it.

Lucia Gentili