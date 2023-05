Vini, birre locali e piatti tradizionali Degustazioni dedicate al territorio

Ventinove cantine, sei birrifici e sedici ristoranti prenderanno parte al progetto "Dal virtuale al reale per un futuro virtuoso" presentato al Lido Cluana. Un itinerario culinario con degustazioni nei ristoranti delle province di Macerata, Fermo, Ascoli e Ancona in cui vini e birre locali si accompagneranno ai piatti della tradizione in un racconto collettivo fatto da chef, produttori e sommelier. Il primo appuntamento é giovedì al ‘Green room pub’ di Tolentino e a Civitanova la tappe sono due, entrambe nel quartiere Santa Maria Apparente: il 7 giugno al ‘Casale Don Chisciotte’ , il 14 dello stesse mese a ‘Lo spada’. L’iniziativa, promossa da Eclissi Eventi, é finanziata dal bando regionale ‘Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola’, cui la stessa Eclissi é riuscita ad accedere grazie alla collaborazione con lo studio commerciale Fazzini. "L’idea di fondo del progetto è fare dei ristoranti un hub – ha chiarito Cristina Gentili dello studio Fazzini –, un luogo d’incontro e confronto per chi ha deciso di mettersi in movimento. Tutte le cene avranno come filo conduttore le ricette della tradizione contadina, rilette in chiave contemporanea, gourmet e pop". "Siamo felici di avere vinto il bando per il secondo anno consecutivo – ha spiegato Maria Teresa Virgili di Eclissi Eventi – perché crediamo sia uno strumento importante per la valorizzazione e la divulgazione dei prodotti enogastronomici del nostro territorio". Alla conferenza c’erano anche la food blogger Michela Mandolesi, che sui social "racconterà le emozioni delle serate", e il presidente della sezione di Fermo dell’Associazione Italiana Sommelier Stefano Isidori. Le cene saranno su prenotazione un portale "Marche&Wine".

Francesco Rossetti