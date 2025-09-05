"Vini di qualità, un problema i danni da animali"

La parola all’enologo delle Cantine Belisario di Matelica, Roberto Potentini. "Buona la primavera, giugno e luglio caldi ma con disponibilità di acqua piovana; agosto senza stress da caldo oltre i limiti sopportabili dalla vite e comunque con escursioni termiche notturne che hanno sempre ridato ristoro al metabolismo viticolo – spiega Potentini –. Le escursioni termiche sono il segreto della qualità vitivinicola del territorio marchigiano, soprattutto nell’entroterra: se di notte la vite si addormenta perché le temperature scendono molto, la qualità del suo mosto sarà eccellente, specie nei vini bianchi. Buono il carico di grappoli per ceppo di vite: dopo un 2023 da dimenticare, un 2024 medio-basso, la vendemmia 2025 ci riporta a un livello quantitativo nell’ordinarietà, con una maturazione perfetta; basta andare in un vigneto oggi e vedere la bellezza della parete fogliare delle viti per capire quanta energia sono riuscite a mettere nel prezioso succo d’uva. Le storiche Doc maceratesi (Verdicchio di Matelica Doc e Riserva Docg, Rosso Piceno Doc, Vernaccia di Serrapetrona Docg, Serrapetrona Doc, Colli Maceratesi Doc), verranno trasformate da mosto in vino entro settembre, con qualche intrusione in ottobre per la Vernaccia e il Verdicchio. Sempre più grave il problema degli animali selvatici (in primis i cinghiali) che possono arrivare a devastare la produzione di un ettaro di vigneto in poche ore della notte: non è giusto che di fatto il viticoltore debba subire da solo le conseguenze di un ambiente che è di tutti. Quindi, salvo gli ultimi rischi che possono fino alla fine minare il lavoro di un anno, sarà un’ottima annata!".