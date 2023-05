Vinicio Vallorani: "La Ternana ora è sana e ben vista"

La Ternana oggi è affidata a un amministratore unico, Vinicio Vallorani, che non ha nulla a che vedere con le passate vicende della società che gestiva il noto locale civitanovese. Lo precisa lo stesso Vallorani, dopo la pubblicazione della notizia sull’assoluzione dei tre precedenti gestori dall’accusa di bancarotta. "La società attualmente ha un organico lavorativo formato da 15 dipendenti, i cui stipendi vengono regolarmente pagati, come pure la società risulta regolare nei pagamenti contributivi, assistenziali, previdenziali, nonché delle imposte dirette e indirette, oltre che dei fornitori e dei terzi. Tutti elementi che hanno accresciuto e stanno accrescendo l’immagine della società "La Ternana" nei confronti dei fornitori, dell’amministrazione finanziaria, degli enti previdenziali e assistenziali, delle banche, dei terzi ivi compresi gli utenti finali. L’attuale gestione non è riconducibile né è legata alla precedente società, pur prendendo positivamente atto della sentenza del tribunale di Macerata di assoluzione degli ex gestori". Le vicende finite al centro del processo concluso nei giorni scorsi, infatti, riguardavano quanto sarebbe avvenuto negli anni 2013 e 2014, cioè dieci anni fa. Le accuse si sono rivelate infondate, in ogni caso non ci sono collegamenti tra la gestione dell’epoca e quella attuale.