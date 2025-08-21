Vino Cotto Festival, tutto pronto. Stand, musica e fuochi d’artificio

Da questa sera fino a domenica Loro Piceno si accende con il Vino Cotto Festival, giunto alla 53esima edizione. Una delle feste più longeve delle Marche, in cui si celebra un prodotto della cultura contadina. La produzione del vino cotto, infatti, è da sempre una tradizione nelle case dei loresi: ne è la prova la presenza della cosiddetta "callara" in molte abitazioni che serve per far cuocere il mostro e ridurlo nella quantità dal 30% al 50%. Poi si fa riposare a lungo nelle botti di legno. Il paese ogni anno vuole far conoscere questa eccellenza, abbinandola alle tipicità del luogo e offrendo la visita di tutti i musei (del Vino cotto, delle Tradizioni, delle Due Guerre, della Birra, della Storia postale dei Monti Azzurri) e delle cucine del Castello di Loro Piceno, dalle 20 alle 23.

Il centro storico è addobbato per l’occasione. Tutte le sere stand gastronomici distribuiti per il borgo; in piazza Matteotti Pro Loco con prelibatezze locali, al Parco St. Nikolai piatti tipici con I Divin Cotti, in via Bonfranceschi Fondazione Mastrocola con primi e secondi, in piazza Beato Liberato il Forno Terraprospera presenta crescia farcita, prodotti da forno con farina di grani antichi locali e bio, alla piazzetta Madonnetta dolci e golosità per i più piccoli, ai giardini San Francesco grigliate, fritture e panini gourmet targati Fanelli Fabrizio, in piazza Leopardi "Le Frittelle".

Ovviamente il protagonista è il vino cotto, che si potrà degustare in ogni angolo del paese grazie anche ai produttori loresi. Tanti gli spettacoli in programma, per tutte le età e i gusti. I punti dedicati all’intrattenimento sono piazzale Leopardi, piazza Matteotti, Parco Girone e piazzetta Madonnetta. Gruppi folcloristici e show di magia a cura di Simone il Mago animeranno le vie del centro. Si passerà dal ballo liscio alle esibizioni di tango, dal tributo a Marco Mengoni all’omaggio agli 883. Ad esempio stasera Palestra Performance di Daniela Compagnucci, Travellin’ Band ‘60/70/80, Dj Dok, spettacolo Rainbow Kids. Domani ballo liscio con Fabrizio & Raffaella, spettacolo folkloristico di "Carrajat"; alle 21 "Il mondo delle fiabe" alla piazzetta Madonnetta, mentre alle 22 Parco Girone ospita lo ZChalet on Tour. Sabato alle 22.30 in piazzale Leopardi Accademia del tango di Macerata, alle 21.30 in piazza Matteotti Giordano Show, alle 22.30 al Parco Girone dj Silvio e Mattia Lancioni, alle 21 alla Madonnetta per i bimbi "Il galeone dei pirati". Domenica alle 21.30 si canta con 883 Volte Max, Tribute band di Mengoni "Esseri umani", Capabrò e dj Maratta, spettacolo Circus Show e gran finale con lo spettacolo pirotecnico.

Uno spazio particolare sarà dedicato all’Orto dei Pensieri, da venerdì a domenica, sempre alle 21.30. Il fil rouge: "Happiness. Un viaggio dell’anima", con nomi come Arianna Fermani (domani), Nicola Donti (sabato) e Fabiola Falappa (domenica). Durante i giorni della festa al chiostro di San Francesco si potrà ammirare la mostra di pittura curata da Stefania Falconi. L’organizzazione quest’anno è stata possibile grazie alla neo costituita Pro Loco di Loro Piceno, col patrocinio di Comune e unione montana Monti Azzurri.