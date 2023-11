Vino e castagne, la festa vera è quella semplice

Successo per Lu pruì’ de Sa’ Mmartì’, la festa al profumo di castagne e vino che sabato e domenica ha fatto registrare il pienone nel centro storico di Petriolo. Una quinta edizione ben riuscita anche grazie al supporto delle new entry nel gruppo degli organizzatori: veterani e giovani volontari hanno fatto squadra per allestire gli stand e far gustare i piatti della tradizione. La due giorni, promossa dalla Pro Loco (ProPetriolo 2000) in collaborazione con il Comune, l’associazione Genitori Petriolo e l’associazione culturale l’Orastrana, ha visto arrivare nel cuore del borgo persone di tutte le età.

Street food, dolci tipici, musica dal vivo e laboratori per bambini sono stati gli ingredienti. Un bell’esordio anche per i “Peaches in syrup“, band giovanissima che ha debuttato in occasione di questa festa, e una conferma per i “Warsavia“, gruppo folk, reggae e cantautorale e il rock’n roll di “Mecò e il Clan“. Soddisfatte l’amministrazione comunale e la ProPetriolo, che ha ringraziato tutto il team di forze in campo, pronte a ritrovarsi presto per nuove iniziative a dimostrazione che il paese è vivo. Nonostante dopo il sisma non sia stato possibile riproporre ancora le indimenticate Cantinette, la voglia di trascorrere insieme ore spensierate e promuovere il territorio c’è sempre.