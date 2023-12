Vinta dalla malattia a 37 anni. "Ciao July, eri forza, gioia e allegria"

Tolentino in lacrime per

la 37enne Juliana Pereira Barbosa, giovane mamma

che ieri mattina ha chiuso

per sempre i suoi occhi buoni dopo aver affrontato con dignità una malattia. Di origini brasiliane, lavorava in Poltrona Frau (settore car) e viveva a Tolentino da tempo; negli ultimi tempi si era trasferita a Macerata. Tantissimi i messaggi di affetto per lei. Oggi, alle 15, sarà accompagnata al cimitero tolentinate, dove sarà celebrato il rito evangelico. La camera ardente è stata allestita da Terracoeli.

"Ciao raggio di sole. Eri gioia, allegria, forza e grinta e il tuo insegnamento rimarrà sempre dentro di me, continua a splendere per la tua bellissima Clara", scrive un’amica. "Una donna meravigliosa, una madre esemplare…onorata di averti conosciuta e sostenuta", aggiunge un’altra concittadina. "Quanta voglia di vivere avevi. Ciao July", le dedica un’altra ancora. Ed è il saluto di tutti. La comunità si stringe in modo particolare alla figlia, 13enne.