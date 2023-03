Vintage e prodotti tipici, le bancarelle del Barattolo tornano oggi in centro storico

Torna oggi in centro storico l’appuntamento primaverile con Il Barattolo, il mercatino dell’antiquariato e collezionismo. Al Barattolo si potrà trovare una vasta gamma di articoli per i collezionisti e amanti del vintage, ma anche idee regalo uniche e introvabili per tutte le tasche. Tra i prodotti offerti ci saranno abbigliamento e accessori, complementi di arredo, bigiotteria, libri, dischi in vinile, quadri e ceramiche. Infine, non mancheranno i banchi dei prodotti tipici del territorio, delizie a km zero portate direttamente dai produttori locali, che stuzzicheranno i palati più raffinati. Info www.ilbarattolo.com.