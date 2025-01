Vinti 20mila euro alla Lotteria Italia

La fortuna passa di nuovo per San Severino. D423728 è la matrice del biglietto della Lotteria Italia, un tagliando fortunato che vale 20mila euro. È stato acquistato alla Tabaccheria Vissani di Germana Vissani, in via Roma, dove già in passato erano state registrate delle vincite.

"Non sappiamo proprio chi possa averlo acquistato – dice Silvano Cipolletti (nella foto), marito della titolare Germana –. Di sicuro è stato venduto all’inizio, non di recente sotto le festività perché la matrice fa parte di una delle prime serie che abbiamo comprato. Comunque la notizia importante è che ci sono state pochissime vincite qui nelle Marche, una a Pesaro da 2.5 milioni, una a Mondolfo e una a Numana, anch’esse di 20mila euro". Quella di San Severino è l’unica vincita egistarta quest’anno nella provincia di Macerata della Lotteria Italia. Impossibile risalire al fortunato ma una cosa, per Cipolletti, è certa. "Non è un ragazzo – sottolinea –. La Lotteria Italia infatti attrae una clientela adulta. I giovani preferiscono i gratta e vinci. E non credo sia un turista. Mi auguro con tutto il cuore che possa essere un settempedano o un abitante della zona perché dopo tutte le difficoltà che abbiamo affrontato un po’ di fortuna ci vuole davvero".

Gaia Gennaretti