Viola Ardone a Macerata Racconta: "Nelle mie storie seguo le voci"

I libri di Viola Ardone hanno fatto breccia nel cuore di tanti lettori italiani e stranieri, la scrittrice per la prima volta è ospite di Macerata e il 2 maggio alle 18.30 al teatro della Filarmonica parlerà della sua trilogia: Il treno dei bambini, Oliva Denaro e Grande Meraviglia. L’autrice, attraverso tre storie emblematiche, racconta l’Italia della seconda metà del Novecento e le illusioni diventate realtà grazie al coraggio e alla determinazione di chi le ha immaginate.

Ardone, quali sono le regole per iniziare a scrivere un nuovo capitolo della vita seguite da Amerigo, da Olivia e da Elba, cioè dai protagonisti dei suoi romanzi?

"Qualcuno mi racconta una storia, o leggo un fatto di cronaca sul giornale, una spigolatura in un libro, e quella storia per un motivo che non riesco a spiegarmi non mi lascia più, forse perché fa risuonare qualcosa dentro di me, mi appartiene in qualche modo anche se non è una storia mia. È come fare autobiografia senza parlare di se stessi. Se quella storia continua a ossessionarmi allora inizio a seguirla, mi metto a studiare e via via immagino chi la potrebbe narrare e in che modo, nascono i personaggi e le loro relazioni".

Qual è stato lo spunto che l’ha spinta a tuffarsi nella realtà del mondo di mezzo degli anni Settanta/Ottanta?

"Sono gli anni della mia infanzia, io li ricordo per le sigle dei cartoni animati, per gli slogan delle pubblicità, per i telefilm che iniziavano a essere trasmessi dalle tv private. Ho pensato che per Elba, nata e cresciuta in un luogo chiuso, terribile, orroroso, quel mondo potesse essere l’unica alternativa, l’unico oblò da cui guardare fuori, l’unica forma di saggezza a cui attingere".

C’è una similitudine tra la capacità di far apparire normale a un giovanissimo la vita in un manicomio quanto quella in un lager come fa Benigni con il figlio nel film la Vita è bella?

"Sì, è un po’ lo stesso gioco, se è un bambino a guidarti con la sua voce bianca non c’è posto nel mondo in cui tu non possa entrare. Il papà interpretato da Benigni e la mamma di Elba lavorano allo stesso modo, provando a creare una gabbia di protezione immaginaria per i loro figli, usando la fantasia e la creatività per difenderli dal male e dall’ingiustizia".

C’è una modalità che segue per accordare la scrittura con le vicende narrate, con i suoi protagonisti? Qual è stata quella seguita per Elba?

"Io seguo le voci. Immagino chi debba essere a raccontare la storia che ho in mente e in che modo, con quali parole, con quale intonazione. Senza una voce narrante riconoscibile e credibile ogni storia equivale all’altra. Lo stile del racconto è per me centrale, più che l’argomento o la trama".

I suoi romanzi hanno ottenuto un grande successo, sente su di lei le aspettative dei lettori che si attendono sempre un altro libro affascinante?

"Il parere delle lettrici e dei lettori è per me importantissimo, ma quando scrivo sono sola, per fortuna. Se cercassi di compiacere o di non deludere chi legge, sbaglierei. La pagina scritta ha obblighi solo verso se stessa e verso i personaggi che racconta".

Cosa le rimane degli incontri per presentare i suoi libri?

"Mi restano spesso le storie delle persone. Il cosiddetto firmacopie si trasforma sempre in un momento di scambio e di condivisione, in cui le lettrici e i lettori mi raccontano qualcosa di sé, attinente magari al libro di cui si è parlato, o mi trasmettono le emozioni che hanno provato durante la lettura. Quello è il momento che preferisco, perché in quello scambio si crea un legame duraturo con il pubblico, che si affianca a quello che si instaura attraverso la pagina".