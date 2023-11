Vìola il divieto di avvicinarsi alla ex. Arrestato dopo le botte agli agenti

Un peruviano è finito in manette l’altra notte, dopo che si era riavvicinato alla compagna da cui doveva tenersi alla larga. L’allarme è scattato intorno alle 3 di notte, quando una pattuglia della Volante è stata chiamata in centro. La donna ha chiamato la polizia segnalando che l’ex compagno le stava dando fastidio. Gli agenti hanno accertato che per lui era stato disposto un divieto di avvicinamento, dopo che la donna lo aveva denunciato. Il peruviano era anche in attesa del braccialetto elettronico, che però non era ancora arrivato. In realtà, i due si erano rivisti di comune accordo. Come a volte capita nelle relazioni burrascose, dopo la denuncia c’era stata una specie di riavvicinamento tra i due, che avevano deciso di andare a cena insieme, magari per tentare di superare quella fase conflittuale e dolorosa per entrambi. Ma la serata non avrebbe preso la piega sperata e alla fine la donna, allarmata, ha ritenuto necessario chiedere aiuto alla polizia. All’arrivo della pattuglia, il peruviano ha dato in escandescenze aggredendo gli agenti: il troppo alcol con cui aveva trascorso la serata gli aveva tolto un po’ di lucidità, facendolo diventare aggressivo con gli agenti. I poliziotti hanno provato a calmarlo e ad allontanarlo, ma quello non avrebbe esitato a usare le mani contro di loro, che così alla fine lo hanno arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Ora, come disposto dal sostituto procuratore Rita Barbieri, l’uomo dovrà comparire in tribunale per il processo per direttissima, per il quale dovrà dare la sua versione dei fatti. L’arresto è stato eseguito solo per la reazione violenta agli agenti, e non per il fatto di essersi avvicinato alla donna, nonostante il divieto di avvicinamento. Questa ipotesi di reato infatti prevede l’arresto, ma non è consentita una misura cautelare, motivo per cui di fatto chi si riavvicina a una persona violando il divieto, può essere fermato nell’immediatezza, ma poi deve essere rilasciato. Si tratta di una falla nel sistema, nel quale la legge sul codice rosso è stata introdotta senza il necessario coordinamento con le altre norme di procedura penale. La falla però finalmente, dopo un anno e mezzo dall’approvazione della legge, è in corso di soluzione: grazie alla riforma dal 9 dicembre, chi viola il divieto di avvicinamento potrà essere fermato e trattenuto, per evitare che torni dalla persona che lo ha denunciato.