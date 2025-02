Viola il foglio di via, denunciato 29enne

Viola il foglio di via ma viene fermato dai carabinieri: denunciato un 29enne. L’uomo, residente a Pollenza, aveva avuto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Treia per un anno. Ma durante un servizio di controllo, i carabinieri lo hanno rintracciato a Chiesanuova, nel territorio del Comune di Treia, in violazione della misura di prevenzione. Per il 29enne dunque è scattata una ulteriore denuncia. Il foglio di via era stato emesso per prevenire comportamenti illeciti del pollentino commessi a Treia.