Violenta lite in casa tra fidanzati: "Non vi avvicinate o vi ammazzo"

SERRAVALLEUn uomo e la compagna erano arrivati da Roma per trascorrere un fine settimana tranquillo, ma una discussione degenera e, dopo una segnalazione, arrivano i carabinieri. Lui reagisce male e alla vista dei militari pronuncia frasi come: "Non vi avvicinate o vi ammazzo. Sono un’arma che cammina. Volete vedere come stasera muore qualcuno?". Arrestato un 44enne romano.

L’episodio è avvenuto l’altro ieri pomeriggio, l’allarme è scattato intorno alle 18 per una lite in casa, a Serravalle di Chienti. È lì che un uomo aveva cominciato ad inveire violentemente contro la compagna, una 50enne romana, dopo una banale discussione per la sistemazione di alcune scatole imballate in casa. I carabinieri, dopo la segnalazione, erano subito intervenuti sul posto e avevano rintracciato la donna in auto, a bordo strada. A pochi passi dall’abitazione c’era il compagno che alla vista dei militari ha cominciato ad inveire contro di loro, urlando frasi come "Non vi avvicinate o vi ammazzo. Sono un’arma che cammina. Ho fatto sport da combattimento, non bastano dieci carabinieri per fermarmi, vi ammazzo". E poi minacce anche alla compagna. Durante le concitate fasi dell’intervento, entrambi i militari sono stati spintonati e strattonati, fortunatamente senza riportare lesioni. Alla fine, non senza fatica, il 44enne romano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Pioraco, in attesa della direttissima. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Francesca Preziosi, l’uomo, difeso dall’avvocato Levino Cinalli, ha patteggiato sei mesi, con pena sospesa. In aula c’era il pubblico ministero Stefano Lanari.

Chiara Marinelli