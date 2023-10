Violenta lite in centro. Botte per una donna

Violenta lite in via Del Grappa, a ridosso del lungomare sud, e accorrono polizia, carabinieri e anche una ambulanza della Croce Verde. L’episodio si è verificato ieri, poco prima delle 17, quando in strada si sono affrontati due giovani extracomunitari. Tra loro è scoppiata una litigata, che poi è degenerata in una scazzottata. Se ne sono date di santa ragione e, da quanto è emerso da una prima ricostruzione, all’origine ci sarebbero ragioni legate alla gelosia di uno dei due, ex di una donna aveva chiuso il rapporto sentimentale. Da qui la rivalità e le botte davanti a testimoni che avrebbero visto spuntare anche un coltello, circostanza che non è stata però confermata dagli inquirenti e sul posto armi da taglio non sono state trovate. Sull’episodio procede il commissariato di polizia i cui agenti hanno identificato entrambi i giovani, uno dei quali è rimasto ferito nella colluttazione ed è stato soccorso dall’ambulanza.