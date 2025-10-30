Violenta lite tra operai per i soldi. Aggrediti anche i carabinieri

Due operai della ricostruzione post sisma litigano venendo alle mani, i carabinieri intervengono per separarli e finiscono per essere aggrediti. È successo domenica sera a Serravalle di Chienti. A seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Camerino si sono diretti in un’abitazione nel centro del paese per sedare una lite tra due giovani extracomunitari di 35 e 26 anni, di origine marocchina, entrambi del posto.

Secondo quanto ricostruito, i due colleghi si trovavano in casa quando hanno cominciato a urlare; poi la discussione si è accesa con toni particolarmente violenti e hanno iniziato a picchiarsi. Alla base, questioni economiche legate al loro lavoro. I vicini, richiamati dalle loro grida, hanno richiesto l’intervento del 112. All’arrivo dei militari, entrambi gli stranieri in un primo momento hanno mostrato un atteggiamento collaborativo, ma poco dopo, senza alcun apparente motivo, si sono scagliati contro i carabinieri spintonandoli e minacciandoli, fortunatamente senza che riportassero lesioni.

Non c’è stato infatti bisogno del trasporto in ospedale ma, frapponendosi tra i due marocchini che cercavano di continuare a picchiarsi, sono finiti in mezzo alla baruffa. Per entrambi i giovani è scattata la denuncia in stato di libertà alla procura per violenza o minaccia a pubblico ufficiale.