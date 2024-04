Violenta rissa in un locale notturno: scatta la denuncia per tre persone

Dopo una violenta rissa scoppiata in un locale notturno, tre persone sono state denunciate dalla polizia. Le indagini del commissariato hanno riguardato un episodio avvenuto qualche sera fa sul lungomare nord della città. In quella occasione, un litigio piuttosto acceso si era scatenato tra uno degli addetti alla sicurezza del locale e due avventrici dello stesso. La situazione era degenerata, tanto che era stato necessario far intervenire una pattuglia della Volante. Per ricostruire i fatti dunque sono iniziati gli accertamenti, condotti anche esaminando le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza comunale. Grazie a queste indagini, sono stati individuati i tre soggetti coinvolti, che sono stati denunciati alla procura per il reato di rissa. In seguito il locale è stato sottoposto a controllo, e grazie a questa attività si è accertato che al suo interno si erano ritrovati numerosi soggetti con pregiudizi di polizia, circostanza per cui sono in corso le valutazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica. L’operazione conclusa nei giorni scorsi si inserisce nell’ambito dei controlli sui luoghi di aggregazione e della movida civitanovese, da sempre sotto attenta osservazione da parte della polizia di Stato.