"Violentava la figlia per i soldi": condannato a cinque anni e mezzo

"Io ti aiuto con i soldi e il mio tempo, in cambio tu devi avere rapporti sessuali con me". Con questa motivazione un uomo picchiava la figlia per costringerla a subire violenze. Ma ieri in tribunale è stato condannato a cinque anni e mezzo di reclusione. I fatti sono avvenuti a Civitanova, dal gennaio al luglio del 2018. La donna, rimasta con il figlio piccolo dopo che il marito l’aveva lasciata, aveva attraversato un periodo di enorme crisi, durante il quale aveva anche iniziato ad assumere cocaina. Il genitore, un operaio 52enne, l’aveva accolta in casa e l’aveva aiutata. Ma a un certo punto aveva iniziato a pretendere da lei una sorta di "indennizzo", come ha detto il pm Enrico Riccioni, chiedendo la condanna a sette anni di reclusione per l’imputato. La donna, ha spiegato, non riusciva a capire perché il padre avesse iniziato a comportarsi così con lei, e solo perché spinta da una collega, dopo l’ennesima aggressione, lo aveva denunciato. A conferma delle sue parole, due colleghi avevano testimoniato di aver visto più volte la giovane ferita al viso e ai polsi, in seguito alle violenze. Un’altra versione ha dato invece l’avvocato Mauro Cimino, difensore dell’imputato: il padre non vedeva di buon occhio le frequentazioni della figlia, e avrebbe cercato di salvarla dalla tossicodipendenza. Lei inoltre, nel suo racconto pieno di contraddizioni avrebbe parlato di un pugno ricevuto dal compagno tunisino: l’uomo sarebbe tornato con lei, se lei avesse denunciato il padre. L’accusa dunque non poteva essere ritenuta fondata. Alla fine invece il collegio ha ritenuto colpevole l’imputato, e lo ha condannato alla pena di cinque anni e mezzo di reclusione. Ora l’uomo potrà fare appello, per tentare di dimostrare la sua innocenza. La figlia era parte civile in aula con l’avvocato Renata Tassetti, sostituita ieri dal collega Francesco Governatori.

Paola Pagnanelli