Violento scontro tra auto e scooter. Due feriti gravi portati a Torrette

Violento scontro tra un’auto e uno scooter: il mezzo a due ruote, dove si trovavano in sella un 41enne e una 40enne, finisce prima tra la vegetazione e poi nell’area verde di una abitazione. I due sono stati trasportati all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, lungo la strada provinciale 361, nel tratto tra Villa Potenza e Passo di Treia. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un’auto, una Volkswagen T-Roc, e uno scooter si sono scontrati. Al volante dell’auto si trovava un 67enne di Treia, mentre a bordo dello scooter un uomo e una donna, rispettivamente di 41 e 40 anni, entrambi di San Severino.

In seguito all’impatto la vettura è finita fuori strada, al lato della carreggiata, mentre lo scooter, dopo essere finito in mezzo alla vegetazione, è caduto nel giardino di una abitazione, sotto la strada. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, i vigili del fuoco del comando di Macerata e gli agenti della polizia stradale. La squadra dei pompieri ha provveduto a recuperare il conducente e il passeggero del motociclo. Considerata la gravità dell’incidente è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto sono intervenute anche due eliambulanze: all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in condizioni serie, sono finiti il 41enne e la 40enne di San Severino, per essere sottoposti a tutti gli accertamenti del caso. Avrebbero riportato gravi fratture.

Soccorso e trasportato a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata il 67enne, che lamentava dolori al torace. Le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. La strada dove si è verificato l’incidente di ieri pomeriggio è rimasta completamente chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento e per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi da parte degli agenti della polizia stradale, chiamati a chiarire le cause dell’incidente e a ricostruire la dinamica.