"Violenza contro le donne: continueremo a dire no"

"Mai più... Sta’ zitta": è questo il nome scelto per la manifestazione che si terrà a Tolentino sabato 2 marzo contro la violenza sulle donne. Si tratta di un corteo per le vie del centro aperto a tutta la cittadinanza e promosso da una rete di associazioni ed enti locali, di cui fanno parte il Circolo Legambiente "Il Pettirosso" (capofila), Legambiente Marche, Amici per i ragazzi di Lavori in corso, i Ponti del diavolo, Sermit, Croce rossa italiana di Tolentino, Libera Macerata, Sfumature di danza, Coordinamento donne Rls Cisl, Commercio equo e solidale, Consulta studentesca provinciale di Macerata, Cittadini dal mondo, Osservatorio di genere Macerata, Scout Tolentino, Associazione Alzheimer Galt, Adt 15, Ast 16, Centro antiviolenza Macerata e Avis Tolentino. L’evento avrà il patrocinio del Comune, che si farà parte attiva con l’assessorato alle Politiche sociali. "Ancora una volta - dice l’assessore Elena Lucaroni (nella foto) - diciamo insieme No alla violenza sulle donne. Insieme alle associazioni, agli studenti, a ogni cittadino - finché ce ne sarà bisogno - noi non staremo zitti e continueremo a parlare, informare, sensibilizzare, manifestare, educare perché solo così si può cambiare la società". Il corteo (dalle 15 alle 18) partirà dalla panchina rossa di Parco Isola d’Istria con la consegna dei fiocchi antiviolenza e con un dialogo a cura della Consulta provinciale studentesca. Quindi si snoderà lungo via Arsiero, viale La Bastide Murat, piazza Marconi, viale Matteotti, Giardini J. Lennon, galleria Europa, via Parisani, piazza Martiri di Montalto e via Filelfo, fino a concludersi in piazza della Libertà.