Violenza di genere e legalità, all’alberghiero la lezione dell’avvocato Carnevali

Ha molto interessato le classi quarta e quinta dell’indirizzo accoglienza turistica l’incontro su violenza in genere e legalità, organizzato a Cingoli dalla dirigenza dell’alberghiero Varnelli: l’avvocato Paolo Carnevali ha affrontato i due temi effettuando un’analisi giuridico-legale, con una particolare attenzione alle sanzioni per tali reati. L’iniziativa si è inserita nel percorso di educazione civica, fornendo agli studenti nozioni per riconoscere, prevenire e contrastare ogni forma di violenza.