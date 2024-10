Violenza di genere, il "kit di sgancio" per le donne donato dal Rotary

La violenza di genere è stato il tema al centro dell’ultimo incontro organizzato dal Rotary Club. Sono intervenuti il prefetto Isabella Fusiello, il vicesindaco Francesca D’Alessandro, Stefania Nardini, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, e il colonnello Raffaele Ruocco, comandante provinciale dei carabinieri. Nella serata si è parlato anche del ruolo dei centri di sostegno. Marcello Naldini, presidente della cooperativa ‘Il Faro’ ed Elisa Giunti, coordinatrice dei Servizi antiviolenza, hanno approfondito e spiegato ai presenti il ruolo di questa realtà in risposta a questa emergenza sociale. In conclusione la presidente del Rotary Club di Macerata, Irene Tedone ha consegnato una donazione per partecipare all’acquisto di ‘kit di sgancio’ (degli zaini con all’interno beni di prima necessità ), donazione derivata dal ‘Rotary all’Opera’, per contribuire a questa importante realtà che aiuta le donne in questo momento così difficile della loro vita.