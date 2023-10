Violenza di genere: le ostetriche entrano nella rete di prevenzione

Sinergia e sensibilizzazione per contrastare la violenza di genere e la violenza domestica, sono gli obiettivi del protocollo di intesa firmato mercoledì in prefettura da parte dell’Ordine provinciale delle ostetriche, dalla cooperativa sociale ’Polo 9’ e dall’associazione ’La voce dei bambini’, alla presenza di Valeria Pasqualini per l’Ambito territoriale sociale 15.

La firma del documento ha permesso di ampliare ulteriormente la rete di prevenzione della violenza contro le donne già sottoscritta da sei sindaci, numerosi enti, magistratura, università, forze dell’ordine, ordini professionali, associazioni

di categoria, ambiti territoriali sociali, sindacati e associazioni pubbliche e private, e di recente da altri 35 sindaci

in occasione del convegno

sul tema "Violenza sulle donne e violenza domestica. Strategie di contrasto" organizzato da prefettura e Università di Macerata lo scorso 7 luglio.

Il protocollo intende sensibilizzare l’opinione pubblica con iniziative rivolte al contrasto della violenza nei confronti delle donne, con un sempre maggiore coinvolgimento delle amministrazioni territoriali e dei vari enti e Associazioni, attivando un circolo virtuoso che faccia crescere la protezione della donna attraverso, appunto, il rafforzamento e ampliamento di reti di collaborazione fra tutti coloro che operano nelle politiche di contrasto alla violenza. Tutto questo con l’obiettivo di sviluppare sinergie e rafforzare l’efficacia degli interventi su questo grave fenomeno, e promuovere la cultura della legalità basata sul rispetto e sull’uguaglianza di genere. Poiché il fenomeno, che purtroppo ha numeri più che significativi anche nella nostra provincia, ha radici culturali profonde, è necessaria una collaborazione e una unità di intenti da parte delle diverse realtà che sono a contatto con i cittadini.