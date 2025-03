Violenza di genere, l’incontro promosso dal Consiglio delle donne

Pianificare azioni educative e di sensibilizzazione, che tengano conto delle specificità culturali e religiose, al fine di prevenire la violenza di genere e promuovere il rispetto dei diritti umani. Era l’obiettivo del momento informativo organizzato dal Consiglio delle donne che si è tenuto domenica scorsa alla Sala Cesanelli dello Sferisterio. "Ci interessava sapere – afferma Lorella Benedetti, la presidente del Consiglio delle donne – perché in alcune parti del mondo si pensa che gli uomini abbiano il diritto di trattare la moglie come credono e perché spesso anche le donne, in determinate circostanze, considerano giustificato l’abuso fisico". Nei panni del relatore Simona Epasto, docente di Geopolitica dell’Università di Macerata.