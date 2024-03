Violenza domestica, basta una segnalazione per far scattare l’ammonimento

Può bastare anche una segnalazione, perché il questore faccia scattare la misura dell’ammonimento nei confronti di soggetti ritenuti violenti. È una delle novità più recenti in materia di prevenzione contrasto della violenza domestica. L’ammonimento è uno strumento di esclusiva competenza del questore, che ha lo scopo di garantire alla vittima una tutela anticipata e rapida; si tratta di una specie di avvertimento, indirizzato all’autore di violenza (stalker o maltrattante) affinché interrompa i comportamenti di abuso. Ricorrere all’ammonimento è semplice: la vittima può esporre i fatti in qualsiasi ufficio di polizia e richiedere l’ammonimento nei confronti dell’autore delle condotte persecutorie, e dopo una veloce istruttoria a cura della Divisione polizia anticrimine che servirà per verificare i fatti, il questore adotterà il provvedimento e l’autore diffidato alla prosecuzione delle condotte. Con la legge 168 del 24 novembre scorso si è ampliata la possibilità di procedere d’ufficio e quindi intervenire al primo segnale di violenza, anche quando sono terze persone a segnalare casi di percosse, lesioni, violenza privata, minaccia grave, atti persecutori, reveng porn, violazione di domicilio o danneggiamento. Non è necessario che sia la vittima a denunciare: la segnalazione dei vicini di casa che assistono ad esempio, o di chiunque venga a conoscenza di situazioni di violenza domestica, possono far aprire un procedimento amministrativo, e dopo le necessarie valutazioni arrivare all’ammonimento. Le generalità del segnalante non saranno mai rese pubbliche, ma sarà possibile aiutare le tante donne in difficoltà che da sole non potrebbero farcela.