Violenza sulle donne, lista d’attesa nei centri di ricupero per uomini

Macerata, 28 luglio 2023 – Su un totale di 98 soggetti arrivati nei Centri per uomini autori di violenza regionali, a Macerata nel 2022 e fino al 6 luglio in provincia ci sono stati 27 accessi, e 17 persone sono state prese in carico. Altre 9 persone sono in lista d’attesa, prima di poter essere inserite nei gruppi.

Guardando ai dati regionali, in linea con quelli provinciali, nel 33 per cento dei casi si tratta di uomini tra i 40-49 anni, poi il 26 per cento tra 30 e 39 anni. Il 71 per cento è fatto di italiani, poi marocchini e albanesi (7 per cento). Il 31 per cento dei soggetti è sposato, il 26 per cento separato, il 25 per cento celibe. "Ma quest’ultimo dato – si legge nella relazione del Cuav – è comprensibile se accostato alle recenti ricerche sociologiche. Come afferma Chiara Saraceno "sempre di più assistiamo ad uno scollamento tra piano reale e piano giuridico, cioè tra l’esistenza concreta di nuove forme di ‘fare famiglia’ e mancato riconoscimento sul piano legislativo. I soggetti che rientrano in questa percentuale hanno perlopiù dichiarato di vivere relazioni non riconosciute. Tuttavia si può affermare che la maggioranza delle forme di violenze siano all’interno di relazioni affettive".

Solo il 10 per cento dei soggetti arriva al Cuav in modo spontaneo. La gran parte è inviata dai tribunali, il 7 per cento dalle forze dell’ordine in seguito alle ammonizioni. "Gli accessi spontanei avvengono prevalentemente su indicazione del terapeuta (29 per cento), in modo autonomo (15 per cento) e su indicazione del coniuge, familiari o avvocato (14 per cento)". Una minima parte di soggetti è data da giovani e giovanissimi".

Anche i giovani e giovanissimi sono coinvolti nel fenomeno praticando forme nuove di violenza digitale (cyber bullismo, cyber stalking e revenge porn). Ma per la giovane età, sono degni di una programmazione di interventi ad hoc. L’esperienza degli operatori tiene a specificare che il trattamento dei giovani e giovanissimi, anche sui reati di genere, necessita una programmazione specifica. Le persone giovanissime inserite nel gruppo di trattamento degli autori più maturi rischiano di sentirsi poco coinvolte, rappresentare un vissuto emotivo maggiormente legato alla posizione di figli piuttosto che alla responsabilità". Il 78 per cento ha figli.

“Dei 98 soggetti inseriti nel progetto Cuav Marche, alcuni elementi risultano ricorrenti – prosegue la relazione –, quali ad esempio l’interiorizzazione di modelli relazionali disfunzionali, una regolazione emotiva del gruppo familiare prevalentemente delegata alla donna, scarse competenze di negoziazione, il possesso come concezione normalizzante in una relazione affettiva. I partecipanti hanno mostrato insufficienti competenze sociali e scarse strategie per affrontare problemi, applicando copioni che si rifanno a una cultura che non prevede forme di negoziazione".

Per quanto riguarda gli alloggi, ne sono stati predisposti due, uno a Macerata e uno ad Ancona, per 5 posti. Dal luglio 2022 a oggi è stato utilizzato il solo alloggio di Macerata per ospitare un beneficiario, che frequenta il percorso di gruppo al Cuav di Macerata come da regolamento. "L’inserimento di questo beneficiario ha messo in luce le criticità di quei soggetti che oltre ad avere reati di violenza di genere, presentano scarse risorse sociali, assenti reti parentali e assenza di lavoro continuativo".