Nessuno si salva da solo, la storia di Sofia di Macerata: “L’ho fatto per i miei figli”

Macerata, 25 novembre 2024 – Nessuno si salva da solo. Sofia (il nome usato per identificarla è di fantasia), una mamma di 32 anni della provincia di Macerata, con due bambini, ha chiesto aiuto. La sua storia, dopo anni di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica, è di rinascita. Ora ha un lavoro stabile ed è una donna libera.

Sofia, quando il suo (ormai ex) compagno ha iniziato a maltrattarla?

"Non ho dato peso al primo schiaffo; nel mio Paese di origine (Sofia è straniera, ndr) questi gesti vengono sottovalutati perché le donne subiscono cose peggiori. Poi per un periodo mi sono dovuta allontanare da casa per accudire mia madre, e lui non l’ha vissuta bene. Lì sono iniziati gli episodi di violenza, nel 2018. Andavo dalla psicologa perché il mio compagno mi aveva convinto che il problema fossi io. E quando ha saputo che mi ero rivolta a lei, ha cominciato a chiudersi tutte le sere in camera con i bambini impedendomi di stare con loro. Io non volevo denunciare, volevo solo essere aiutata".

Cosa l’ha spinta a fare il passo in più e denunciare?

"La sofferenza dei nostri figli, soprattutto quando lui alzava la voce e le mani. Quando un bambino arriva a dirti: "Mamma, dammi qualcosa per riuscire a dormire", bisogna reagire. La psicologa mi ha consigliato di rivolgermi ai servizi sociali e, da qui, dopo la denuncia, sono stata portata in una struttura insieme ai bambini. Era il 2021, mancavano due giorni a Natale. All’inizio è stata dura, stavo con lui da undici anni. Ero senza lavoro, non avevo la mia famiglia in Italia e dovevo ripartire letteralmente da zero. Ma piano piano, grazie alle operatrici – diventate il mio punto di riferimento – e al percorso fatto nel centro, mi sono rialzata. Dopo un tirocinio di integrazione ho trovato un’occupazione e da un paio d’anni ho un contratto a tempo indeterminato".

Quando è uscita dalla struttura?

"Sarei dovuta uscire nel 2022 ma mi sono imbattuta nel problema degli affitti. Credo abbia pesato anche il fatto di essere una mamma sola con due bambini. Poi, nel dicembre del ‘23, sono riuscita a trovare un appartamento grazie a un’agenzia (gestita da una donna anche lei vittima di violenza). Quando ho iniziato a camminare "con le mie gambe" ho capito che ce l’avevo fatta. È cambiata la violenza da parte del mio ex. Non sono più minacce, botte o insulti: è più velata, e passa tramite i figli. Ma ora la riconosco, ho acquisito consapevolezza lavorando sulla mia autonomia".

Cosa consiglierebbe a una donna che vive una condizione simile alla sua?

"Di denunciare. Bisogna essere forti perché è un percorso lungo e tosto. Ho visto persone che sono tornate indietro. E invece si può andare avanti, con l’aiuto di queste strutture. Le ferite – anche interiori – possono essere curate".