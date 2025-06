Violenza durante la partita . Daspo per quattro tifosi

Due tifosi del Caldarola e altri due del Sarnano dovranno stare lontani dai campi di calcio per almeno un anno. Sono quattro infatti i destinatari dei Daspo, misure di prevenzione emesse dal questore di Macerata. Queste il 17 maggio si erano rese responsabili di due distinti ma contemporanei episodi di violenza nel corso dell’ultimo incontro di calcio Sarnano Asd – Caldarola Gnc, al "Maurelli" di Sarnano, valevole per i play off di seconda categoria.

Durante il match, i quattro tifosi erano venuti alle mani, in modo sconsiderato - secondo le ricostruzioni dei poliziotti - spintonandosi e picchiandosi, tanto che l’arbitro aveva dovuto decretare la sospensione di gara per almeno venti minuti. L’attività di indagine da parte dei carabinieri della stazione di Sarnano, anche in virtù delle immagini di alcuni filmati girati con i telefoni cellulari di chi era presente quel giorno, ha permesso l’identificazione dei responsabili.

Per loro è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. In seguito all’attività istruttoria della divisione polizia anticrimine della questura, considerando il pericolo per l’ordine e sicurezza pubblica, il questore Gianpaolo Patruno quindi ha emesso nei confronti dei quattro supporter, metà della squadra ospite e metà della squadra di casa, provvedimenti che li terranno lontani dagli eventi sportivi.