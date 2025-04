Violenza e paura . Regolamento di conti: "Si lanciavano di tutto"

Urla, bambini in lacrime, frutta scagliata ovunque e, secondo alcuni, anche un coltello: un’altra scena di follia si è registrata ieri pomeriggio in piazza della Vittoria, sequel di quanto avvenuto sabato a Santa Croce.

A fronteggiarsi sono stati ancora una volta due gruppi di peruviani. Poco prima delle 19.30, i due gruppi si sono trovati vicino al negozio di frutta e verdura: oltre una decina di persone, tra cui alcuni donne e bambini, si sono attaccate a colpi insulti e lanci di crauti, fragole, arance e mele che erano nelle cassette davanti al negozio. Un’arancia ha colpito anche il figlio del titolare del negozio, che si è ritrovato suo malgrado in mezzo a una scena allucinante. Da lì è partita la chiamata al 112. Poco dopo sono arrivati gli agenti delle Volanti, che hanno trovato ancora sul posto tre o quattro peruviani, caricati sulle auto e portati subito in questura per essere identificati e chiarire la vicenda.

Poco dopo i carabinieri sono andati in piazza della Vittoria, per raccogliere le testimonianze.

"Prima c’erano alcune donne che urlavano come forsennate, poi sono arrivati anche gli uomini, hanno iniziato a tirarsi di tutto. Era tutto sporco, distrutto, un disastro" ha raccontato una passante. A quanto sembra, qualcuno avrebbe anche timore di denunciare quanto visto, per evitare di finire nel mirino di questi gruppi di peruviani scalmanati.

Le indagini sono in corso, ma sembra che l’accaduto sia legato ai fatti di sabato. La mattina, una giovane donna peruviana era stata schiaffeggiata in via Pantaleoni, poi nel primo pomeriggio era scattata la spedizione punitiva dei suoi familiari dai presunti aggressori, dalle parti di via Spalato, con una scenata clamorosa in mezzo alla strada.