"Violenza e ritiro sociale dei giovani. La repressione da sola non basta"

Emergenza baby gang, la risposta non è solo la repressione. "Rispetto le dichiarazioni e le decisioni del sindaco di Civitanova, ma occorre una analisi psicosociale e pedagogica del fenomeno, per aggredire i fattori di rischio alla base di questi comportamenti, sviluppando quelli di sostegno per una socialità più sana, responsabile e consapevole". Andrea Foglia, coordinatore del tavolo tecnico per la promozione del benessere e la salute della nuove generazioni, sui recenti atti di aggressività nel mondo giovanile invita a riflettere sulla teoria del "bambino imperatore" proposta da Stefano Rossi, ospite di Io Desidero, per un ragionamento sulle cause di questa violenza. "Il bambino imperatore – spiega – cresce in un ambiente in cui ogni desiderio è soddisfatto prima di essere espresso, nel suo piccolo mondo ha conosciuto solo il sì, ma poi il contrasto tra l’universo protetto e la realtà esterna segna il passaggio dalla fatica del desiderio alla delusione sociale". Da qui le frustrazioni "ed è in questo momento che, per alcuni, la violenza diventa l’unica risposta per riacquistare un potere e una visibilità che sembrano persi. La violenza di gruppo non è un atto casuale o irrilevante. È una vera e propria resistenza sociale, ovviamente condannabile, contro un sistema che non riconosce più i privilegi acquisiti sin da piccoli. E in una società dove il potere e il riconoscimento sono riservati a pochi, il gruppo diventa l’unica forma di identità". Foglia indica il motore della violenza "nel conflitto tra mondo protetto e quello reale. Tuttavia, mentre ci concentriamo sui casi più clamorosi, spesso dimentichiamo un altro lato del disagio, altrettanto pericoloso ma silenzioso: il ritiro sociale, giovani che vivono una solitudine profonda spesso ignorata o minimizzata. Sono i fantasmi del nostro tempo, che non trovano voce nel caos della società. La questione del sistema educativo diventa centrale. La violenza e il ritiro sociale sono due facce della stessa medaglia, segno di un malessere che richiede un cambiamento profondo nel modo in cui trattiamo l’educazione, il supporto psicologico e l’inclusione".

Lorena Cellini