Violenza e stalking alla ex: condannato 24enne

Quando vivevano insieme la aveva tormentata, costringendola anche a subire rapporti sessuali che lei non voleva; e quando lei lo aveva lasciato, lui aveva continuato a perseguitarla, arrivando a picchiare due amici di lei e a minacciare tutti di morte. Per questo un 24enne era finito sotto accusa per reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale; e con lui due suoi parenti erano finiti sotto processo per lesioni e minacce. Ieri in tribunale a Macerata il 24enne è stato condannato a tre anni, mentre gli altri due a un anno di reclusione.

I fatti erano avvenuti a Civitanova dall’inizio del 2020 fino al febbraio 2021. La ragazza aveva subito una serie di prepotenze dal compagno, originario della Campania. Lui la offendeva, le controllava il cellulare di continuo ed era arrivato a pedinarla per vedere dove andasse. Poi il 24enne l’aveva anche costretta a subire rapporti sessuali, quando la storia era al capolinea lei tentava di sottrarsi. Alla fine lei, esasperata, lo aveva lasciato, ma lui aveva iniziato a insistere in ogni modo per tornare insieme: una volta era andato a casa per convincerla a ricominciare e lei per l’agitazione era svenuta. Le aveva scritto su Whatsapp, ma lei lo aveva lei lo aveva bloccato. Allora lui aveva cominciato a mandare messaggi alle sue amiche. Poi erano iniziate le minacce di morte rivolte a lei e ai suoi familiari. E infine, l’8 febbraio 2021, il ragazzo e due suoi parenti avevano aggredito due amici di lei: li avevano speronati in auto, costretti a scendere, picchiati alla testa e sul corpo e minacciati di morte anche loro. "Vi ammazziamo le famiglie e vi incendiamo casa", avevano detto i tre, facendo anche pesare i loro cognomi come ulteriore monito inquietante. Ieri in tribunale tutti e tre sono stati condannati, come chiesto dal pm Rosanna Buccini: il 24enne a tre anni di reclusione, i due parenti a un anno. Gli imputati erano difesi dall’avvocato Tiziano Rossoli, ieri sostituito dal collega Luca Sartini. Uno dei due amici aggrediti in auto si era costituito parte civile, assistito dall’avvocato Marco Poloni.

Chiara Marinelli