Violenza e tumore al seno. Le donne fanno squadra

"Sabato mattina, alle 9.30 a Serrapetrona, noi donne cammineremo fra natura e arte con un duplice scopo: lottare contro la violenza di genere e raccogliere fondi per la prevenzione del tumore al seno". Deborah Pantana, consigliera di parità della Provincia, ha presentato l’iniziativa insieme alle amministratrici maceratesi. Sui 55 comuni della provincia, infatti, 12 hanno come sindaco una donna: Bolognola, Montecosaro, Montefano, Ussita, Potenza Picena, Sant’Angelo, San Severino, Visso, Cessapalombo, Corridonia, Poggio San Vicino e, appunto, Serrapetrona. "Sarà una bellissima giornata dove tutte le nostre amministratrici saranno presenti. Parleremo di benessere, passeggiando nella natura e visitando le cantine della Vernaccia. Lanceremo un messaggio forte contro la violenza sulle donne, e sulla prevenzione del tumore al seno, anche questa una battaglia tutta femminile. Le donne sanno stare insieme, quest’occasione è molto positiva". Alla presentazione hanno partecipato le amministratrici Anna Degtyareva, Vanda Broglia, Maria Beatrice Amici Abbati, Silvia Bernardini, Catia Luciani, Vanna Bianconi, Edi Castellani, Serenella Marano, Lorella Cardinali e Veronica Fortuna, oltre al consigliere provinciale Giorgio Pollastrelli. Le amministratrici hanno all’unisono lanciato messaggi forti sia sul tema della salute che su quella della lotta alla violenza di genere: territorio, tradizione e tipicità si uniranno sabato per queste importanti battaglie. L’iniziativa "Walk for the cure" prevede un percorso di 4 chilometri con partenza e arrivo a piazzale Marinsalti.