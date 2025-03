Violenza giovanile:: "In consiglio i dati dell’Osservatorio"

In tema di sicurezza e sugli episodi di violenza giovanile che si sono verificati in città, che hanno portato a riunirsi a Civitanova il comitato per l’ordine pubblico provinciale presieduto dal prefetto, arriva la richiesta di convocazione di un consiglio comunale da parte da esponenti delle opposizioni Francesco Micucci, Mirella Paglialunga, Elisabetta Giorgini, Piero Gismondi, Lidia Iezzi, Letizia Murri e Yuri Rosati. Una iniziativa presa per parlare del fenomeno attraverso i risultati emersi dagli incontri dell’Osservatorio permanente per le politiche giovanili, costituito da soggetti pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione. "Agli incontri che si susseguono da oltre un anno – lamentano i consiglieri della minoranza – non è mai stato invitato alcun rappresentante del consiglio comunale, e certamente non quelli che avevano chiesto una seduta consiliare aperta prima e l’istituzione di questo tavolo poi". A metà dicembre una prima relazione annuale è stata però presentata all’amministrazione comunale, "e gli episodi accaduti in città negli ultimi mesi riportano quanto mai all’attualità il tema della sicurezza e della prevenzione" sottolineano i consiglieri, che chiedono al sindaco "di provvedere entro il termine previsto dal regolamento alla convocazione del consiglio comunale con all’ordine del giorno la presentazione della prima relazione annuale del tavolo di concertazione delle attività di prevenzione nel territorio di Civitanova da parte del coordinatore Andrea Foglia".