Violenza in famiglia Mamma assieme ai quattro figli inserita in una struttura protetta

Una madre con i suoi quattro figli inseriti in una struttura protetta per motivi di sicurezza. Il nucleo familiare risiede a Civitanova e il provvedimento è stato preso a seguito dell’espressa richiesta fatta dalla donna che ha denunciato episodi di violenza in famiglia. Il 29 gennaio l’autorità giudiziaria ha provveduto a collocare madre e figli in una comunità, e successivamente ha emesso un’ordinanza anche il sindaco di Civitanova alla luce della relazione dei servizi sociali, procedimento per il quale è stata emessa una determina dirigenziale per dare conto degli atti emessi nei quali è stato segregato il nome e l’ubicazione della struttura scelta per ospitare la donna e i minori. Le spese necessarie all’inserimento e al sostentamento del nucleo familiare sono, come sempre in questi casi, a carico del Comune che ogni anno prevede un bilancio una somma per fare fronte a situazioni che richiedono la protezione di donne e minori a rischio di violenze in famiglia. Dall’inizio dell’anno sono state 77 le donne che si sono rivolte allo Sportello Antiviolenza di Civitanova, numeri che testimoniano un fenomeno preoccupante con sempre più donne che hanno bisogno di un punto di riferimento istituzionale, che si aggiunge a quello e le forze dell’ordine, per avere un servizio in cui trovare accoglienza, informazione e assistenza in caso di violenze domestiche sia fisiche che psicologiche.