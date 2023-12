Violenza sessuale: arrestato un ricercato

Ricercato con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni, dal Belgio si era rifugiato nelle Marche. Ma i carabinieri del Reparto operativo lo hanno rintracciato e arrestato. Così è finito in carcere mercoledì pomeriggio un un tunisino di 40 anni. Anche qui una donna aveva dovuto chiamare i carabinieri, per tenerlo a bada.

I militari del Nucleo investigativo erano da qualche tempo sulle tracce dell’uomo, e dopo una serie di accertamenti e ricerche lo hanno rintracciato lungo il corso di Civitanova. L’uomo è accusato di due episodi avvenuti a maggio e luglio scorsi in Belgio. In queste due occasioni, a quanto sembra anche in concorso con altri soggetti, il tunisino avrebbe preso di mira una connazionale, che sarebbe stata picchiata, sequestrata e violentata. Per questo, dopo le indagini, a fine novembre era stato emesso un provvedimento di cattura dalla corte penale di primo grado di Bruxelles. Il nordafricano però nel frattempo aveva lasciato il Belgio ed era arrivato in Italia. In provincia aveva raggiunto dei parenti e si era stabilito qui, pensando di averla fatta franca.

Quando è arrivato il provvedimento di cattura europeo, da Bruxelles la magistratura ha segnalato che il nordafricano potesse essere in zona, visto che in passato aveva frequentato la costa maceratese e visto che lì vivono il fratello e altri parenti. Infatti già a inizio novembre – quando il mandato di arresto ancora non c’era – i militari lo avevano identificato a Civitanova. Al 112 era arrivata la richiesta di aiuto di una tunisina, che era stata infastidita dal 40enne. All’arrivo della pattuglia la donna, che conosceva il nordafricano, non aveva voluto denunciarlo, ma si era limitata a chiedere che lo allontanassero da lei.

Così, ricevuta la segnalazione dal Belgio, i carabinieri hanno subito concentrato le ricerche a Civitanova. E infatti qui lo hanno rintracciato, mercoledì pomeriggio, mentre passeggiava lungo il corso. I militari del Nucleo investigativo lo hanno bloccato, identificato, portato in caserma a Macerata, identificato e poi accompagnato in carcere a Pesaro. Questa mattina, difeso dall’avvocato Simone Matraxia, dovrà comparire davanti alla corte d’appello di Ancona. I giudici dovranno pronunciarsi in merito alla sua estradizione, con la quale il tunisino sarebbe rimandato a Bruxelles, per rispondere di quanto avrebbe commesso in Belgio.