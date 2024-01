Violenza sessuale di gruppo: due a processo

Entrata in un negozio per chiedere informazioni, sarebbe stata chiusa in bagno, picchiata, rapinata e violentata. Per questo ora sono accusati di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, rapina e lesioni due pakistani di 37 e 34 anni. I fatti da chiarire sarebbero avvenuti a Civitanova il 17 settembre del 2022. La ragazza, studentessa a Londra, era venuta in Italia per una vacanza. Diretta a Venezia, era passata per Civitanova. Ma avendo bisogno di informazioni e non parlando l’italiano neanche un po’, aveva pensato di chiedere aiuto a un conoscente, che con altri connazionali aveva una parrucchieria in città. Appena entrata però sarebbe stata aggredita da un gruppo di uomini, che l’avrebbero chiusa in bagno, e le avrebbero subito strappato dalle mani il cellulare, poi una collana che aveva al collo e il portafogli con dentro 1.150 sterline inglesi. Poi avrebbero iniziato a palpeggiarla e baciarla con violenza. In particolare, uno le avrebbe abbassato i pantaloni tentando di violentarla, mentre un altro la picchiava e teneva sotto controllo la porta, per sincerarsi che non entrasse qualcuno.

La ragazza avrebbe ricevuto pugni alla testa e al collo, sarebbe stata minacciata di morte e poi ferita con un rasoio al petto, alle braccia e al collo. Gli uomini le avrebbero poi detto che l’avrebbero portata da un’altra parte, per continuare ad abusare di lei, e lei avrebbe finto di assecondarli accettando di spostarsi da lì, ma appena uscita dal negozio sarebbe scappata via riuscendo a mettersi in salvo. Al pronto soccorso, la giovane aveva avuto una prognosi di 20 giorni per le lesioni riportate in quella aggressione.

Una volta al sicuro, la ragazza li aveva denunciati tutti, ma le indagini per il momento sono riuscite a individuare solo due dei presunti responsabili di questi fatti. E questi due ora sono sotto accusa. Ieri mattina in tribunale a Macerata per loro si è tenuta l’udienza preliminare. Ma in aula è stato subito rilevato un difetto di notifica, così il giudice Giovanni Manzoni non ha potuto fare altro che rinviare l’esame della vicenda: se ne riparlerà il 27 marzo. I due imputati, che respingono ogni accusa e assicurano che si tratta di una storia del tutto inventata, sono difesi dall’avvocato Giuseppe Merolla. La ragazza è assistita dall’avvocato Marica Pezzani.

Paola Pagnanelli