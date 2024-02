Violenza sessuale di gruppo: il racconto del papà della vittima

Uscita per una serata con due amici, sarebbe stata drogata e violentata. Per questo ora loro sono imputati di violenza sessuale di gruppo. L’episodio sarebbe avvenuto il 31 ottobre del 2020 a Potenza Picena. I due ragazzi, un 26enne e un 25enne, sarebbero andati a prendere l’amica in auto, e l’avrebbero portata a casa di un parente di uno dei due. Qui le avrebbero dato hashish e cocaina e poi, approfittando del suo stato confusionale, l’avrebbero spinta sul letto e violentata entrambi, uno in particolare su istigazione dell’altro, nonostante lei avesse provato a opporsi.

Qualche ora dopo, sarebbero risaliti in auto per tornare a casa. Ma mentre la riaccompagnavano avrebbero avuto un incidente stradale, per via del quale sia lei che uno dei ragazzi erano stati visitati al pronto soccorso. Solo sei mesi dopo la giovane avrebbe detto al padre cosa le sarebbe accaduto quella sera, e in seguito i fatti sono stati denunciati, facendo partire il processo. Ieri, in tribunale a Macerata, è stato sentito il padre della ragazza, che era seguita dal centro di salute mentale per una sua difficoltà. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Enrico Riccioni, l’uomo ha raccontato che quella sera la figlia lo chiamò dopo l’incidente, lui la raggiunse e la seguì in ospedale. In quella occasione, lei non disse nulla degli abusi. Quando poi glielo raccontò, mesi dopo, lui la indirizzò ai servizi competenti perché valutassero come aiutarla e cosa fare. Ha risposto di conoscere poco i dettagli degli abusi, perché da lei avrebbe avuto solo un racconto sommario. L’uomo, con un racconto molto toccante fatto davanti ai giudici, ha parlato delle difficoltà della figlia, e si è detto pentito per non aver avuto più attenzione per lei quella sera, confessando i suoi sensi di colpa. Nella prossima udienza, fissata per il 23 settembre, saranno ascoltati due degli agenti intervenuti sul posto dopo l’incidente e soprattutto la ragazza, che dovrà confermare le accuse ai due amici. I ragazzi, difesi dagli avvocati Vando Scheggia e Massimiliano Cofanelli, respingono ogni accusa e assicurano di non aver fatto nulla di male alla giovane.

Paola Pagnanelli