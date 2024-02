Violenza sessuale su una dipendente: ristoratore condannato

Macerata, 27 febbraio 2024 – Accusato di violenza sessuale su una giovane dipendente, un ristoratore con attività in un paese della provincia è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione. Ma lui ha sempre respinto ogni accusa.

I fatti sarebbero accaduti tra il settembre del 2019 e il gennaio del 2010. La ragazza aveva iniziato a lavorare come receptionist dell’albergo. Ma lì aveva iniziato a subire le avances del titolare (di cui omettiamo il nome per non rendere lei riconoscibile). Secondo l’accusa, una volta l’uomo, che ha 73 anni, le aveva preso il viso tenendola per il mento, poi le aveva toccato il seno e si era accostato a lei. In un’altra occasione, l’aveva bloccata impedendole di allontanarsi, le aveva detto che la desiderava e l’aveva baciata con forza sul collo, strofinandosi a lei. La ragazza a quel punto non aveva visto altra via d’uscita che licenziarsi e denunciarlo. E così l’uomo è finito sotto processo.

Tra i due episodi, c’erano state anche diverse telefonate e messaggi da lui a lei, per le quali l’imprenditore era stato accusato anche di stalking.

Nel corso del processo, costituita parte civile con l’avvocato Sandro Giustozzi, la giovane ha confermato tutte le accuse, parlando delle molestie subite da quando aveva iniziato a lavorare nell’albergo da parte del titolare. Il 73enne invece, difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli, ha negato tutto. In primo luogo, un testimone aveva riferito in aula di aver visto la ragazza giocare a carte con l’imputato, poco dopo il momento in cui sarebbe avvenuto uno degli episodi, e lei era apparsa serena e sorridente. Inoltre, il difensore ha documentato con una consulenza che l’imputato ha un problema fisico ai genitali, per il quale non sarebbe stato possibile causare quel tipo di molestia alla dipendente.

Ieri, nell’ultima udienza in tribunale, il pubblico ministero Enrico Riccioni ha chiesto la condanna a un anno e mezzo solo per la violenza sessuale, e l’assoluzione per lo stalking. Alla richiesta si è associato l’avvocato Giustozzi, confermando che le telefonate erano solo legate al fatto che la ragazza aveva annunciato il licenziamento, e il titolare voleva conoscerne il motivo.

L’avvocato Cofanelli, invece, ha insistito per l’assoluzione, ritenendo l’accusa del tutto infondata. Alla fine il collegio, composto dai giudici Andrea Belli, Federico Simonelli e Barbara Angelini, ha condannato a due anni e due mesi l’imputato, che dovrà anche accordare subito la ex dipendente con 5mila euro, in attesa di stabilire in sede civile il risarcimento.

L’imputato potrà fare appello. Per la ragazza e la sua famiglia però la sentenza è stata la fine di un incubo, una bruttissima esperienza che aveva privato la giovane di una occupazione e le aveva causato enorme angoscia.