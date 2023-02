Violenza sessuale: il pm chiede l’assoluzione, il giudice lo condanna

Accusato di aver violentato una donna, è stato condannato a cinque anni di reclusione Rachid El Haoudè, 41enne marocchino che nel frattempo ha lasciato l’Italia. I fatti erano successi a giugno del 2013 a Civitanova. L’uomo, ospite di un egiziano, aveva fatto amicizia con un gruppo di connazionali. Una sera però una donna lo aveva accusato di aver approfittato di lei, mentre erano a casa dell’egiziano. Il marocchino aveva respinto l’accusa ma era finito sotto processo. Ieri in tribunale a Macerata il pm Claudio Rastrelli ha chiamato a deporre l’egiziano, anche lui non più residente in città. Il testimone ha ricordato che quella sera la donna aveva urlato e, senza vestiti, aveva provato a uscire dalla camera del marocchino, che però l’aveva presa per i capelli e riattirata nella stanza. Rispondendo all’avvocato difensore Andrea Bracalente, l’egiziano ha precisato di non aver pensato che ci fosse una violenza, altrimenti sarebbe intervenuto. Alla fine, rilevando alcune contraddizioni nella versione della parte offesa, la procura ha chiesto l’assoluzione dell’imputato, così come l’avvocato Bracalente. Ma la corte ha ritenuto colpevole l’imputato, condannandolo a cinque anni di reclusione; la donna inoltre, parte civile con gli avvocati Olindo Dionisi ed Emanuele Urbani, dovrà essere risarcita con 8mila euro. Una volta lette le motivazioni della sentenza, la difesa valuterà l’appello.