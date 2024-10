Violenza sessuale nel bagno del locale, la serata da incubo di una ragazza

Camerino (Macerata), 1 ottobre 2024 – Serata da incubo per una ragazza uscita con un’amica e aggredita sessualmente in un bagno da un uomo che poi è stato arrestato dai carabinieri. E’ successo a Camerino, nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

Stando a quanto denunciato, durante una normale serata in un locale del Sottocorte Village la trentenne avrebbe conosciuto un 39enne, studente fuori sede e fuori corso a Camerino. Dopo qualche chiacchiera e qualche bevuta insieme, la giovane si sarebbe recata in bagno, dove il 39enne l’avrebbe seguita e aggredita sessualmente.

Le urla della ragazza hanno fatto scattare i soccorsi. I carabinieri hanno arrestato il 39enne, mentre la giovane è stata portata in ospedale a Camerino per accertamenti. Ieri in tribunale a Macerata si è tenuta l’udienza di convalida: il 39enne resta ai domiciliari nell’alloggio universitario in cui vive.