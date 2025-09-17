Violenza sessuale su una 14enne. Giovane condannato a sette anni

Violenza sessuale su una 14enne che aveva trascorso la serata in un locale con una amica di 16 anni, condannato a sette anni il 24enne marocchino, senza fissa dimora, fermato e arrestato il giorno dopo dai carabinieri. Era accusato di aver costretto la ragazzina a subire un rapporto sessuale.

L’episodio era avvenuto la notte tra il 7 e l’8 agosto 2024 e ieri in tribunale a Macerata è arrivata la sentenza, dopo oltre un’ora in camera di consiglio. Il marocchino, difeso dall’avvocato Domenico Biasco, è stato condannato a sette anni e al pagamento di 18mila euro di provvisionale alla parte civile. Attualmente il giovane si trova in carcere.

"Attendiamo di leggere le motivazione – ha detto l’avvocato Biasco – e faremo appello, convinti della sua non colpevolezza, sulla base dei tabulati telefonici. La difesa, fin dalle indagini, aveva dimostrato perplessità sulla fondatezza delle dichiarazioni della parte offesa, visto l’uso continuo e frenetico del telefono cellulare, che non lascerebbe spazio alla presunta violenza".

Quella sera la 14enne e la sua amica, entrambe dell’anconetano, erano arrivate a Civitanova, accompagnate dal nonno della più piccola, per trascorrere una serata in un locale. A fine serata le due avevano conosciuto il giovane marocchino che le aveva convinte a seguirlo a piedi in un bar di San Marone, dove lui aveva preso qualcosa da bere, e poi nella zona buia e isolata tra la pista ciclabile del Castellaro e la nuova chiesa.

La 14enne era rimasta da sola con il marocchino, che secondo l’accusa le avrebbe anche offerto della cocaina. Poi, arrivati in un angolo buio, la violenza. Il giovane è accusato di aver costretto la ragazzina, anche colpendola con due pugni, a subire un rapporto sessuale completo prima e di un rapporto orale, anche approfittando dello stato di alterazione della 14enne, che avrebbe bevuto e assunto cocaina.

La ragazzina, alla fine, era riuscita a raggiungere la sua amica, che nel frattempo si era allontanata e, arrivate nel piazzale di fronte all’ex McDonald’s, a San Marone, lungo la strada statale, avevano chiamato i soccorsi. Il nonno della ragazzina, come da accordi, la aspettava fuori da un locale sul lungomare Piermanni. Il ragazzo era stato fermato e arrestato il giorno dopo dai carabinieri.