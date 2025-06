Violenza sessuale sulla ex compagna. Operaio condannato a due anni

Finita la relazione con la compagna, l’avrebbe attirata in casa con la scusa di restituirle i vestiti e i giocattoli dei figli e, dopo aver provato a convincerla a tornare insieme, l’avrebbe violentata. Condannato a due anni e tre mesi un operaio di 47 anni, che era finito sotto accusa per violenza sessuale e lesioni. I fatti erano avvenuti nel giugno del 2023, a Civitanova. Secondo l’accusa, sostenuta ieri dal pm Stefania Ciccioli, l’operaio aveva avuto una lunga relazione con una donna civitanovese, all’epoca dei fatti 37enne. Da questo legame erano nati anche dei bambini. Ma a un certo punto la donna aveva deciso di interrompere la relazione e aveva lasciato la casa del compagno, portando con sé i figli. Un giorno il 47enne la avrebbe dunque invitata a tornare a casa, per prendere abiti e giocattoli dei bambini. Quando la donna si era ripresentata da lui, il 47enne avrebbe in ogni modo provato a persuaderla a riallacciare la loro relazione.

Secondo l’accusa, di fronte al rifiuto della donna, dopo essere rimasto da solo con lei in quella casa, la avrebbe picchiata e avrebbe abusato di lei. La donna dopo l’episodio era andata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, dove aveva avuto una prognosi di dieci giorni per le lesioni riportate nella colluttazione con il suo ex compagno. E da lì era partita la denuncia nei confronti dell’uomo. Ieri in tribunale a Macerata l’operaio è stato condannato a due anni e tre mesi dal collegio dei giudici. Il pm aveva chiesto quattro anni e sei mesi. L’uomo, difeso dall’avvocato Paolo Cecchetti, aveva sempre negato le accuse, sostenendo di non aver mai fatto del male alla sua ex compagna. "Faremo appello" ha annunciato l’avvocato Cecchetti, difensore dell’operaio. La donna si è costituita parte civile con l’avvocato Cosimo Borsci.