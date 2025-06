Violenza sessuale sulle sorelline. Una condanna e due assoluzioni

Una condanna e due assoluzioni per gli abusi su due sorelle di 16 e 12 anni. La vicenda che risale al 2010. Imputati erano Renzo Rossi, imprenditore edile di San Severino, Dritan Milloshi, albanese residente a Gagliole, e Gezim Bami, residente a Castelraimondo. Per l’accusa, quest’ultimo aveva avvicinato la 12enne e l’aveva violentata. Anche gli altri due erano accusati di aver abusato di lei e della sorella, in altre circostante. Accusati di violenza sessuale e violenza di gruppo, gli imputati avevano sempre negato tutto, e i difensori avano elencato una serie di contraddizioni nel racconto delle due ragazzine. In primo grado e in appello, erano stati tutti condannati dai 12 ai 9 anni di carcere. Ma si era arrivati in Cassazione, e la sentenza era stata annullata con rinvio degli atti a Perugia. E ieri la corte d’appello umbra ha assolto Rossi, difeso dagli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, e Milloshi, difeso dall’avvocato Paolo Rossi; solo Bami, con l’avvocato Paolo Marchioni, è stato condannato a sei anni e mezzo di reclusione.